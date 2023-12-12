

Экс-премьер: Грузия заслуживает статуса кандидата в члены ЕС

12.12.2023 12:08





Грузия заслуживает статуса кандидата в члены ЕС – этот успех заслуженно принадлежит гражданам, неоднократно выходившим на улицы Грузии, которые верят в европейское будущее Грузии, - об этом пишет в Facebook бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



По его словам, он присоединяется к справедливому требованию граждан Грузии «призвать все страны-члены ЕС не упустить уникальный шанс укрепить это крайне важное европейское объединение и открыть дверь трио».



«Грузия заслуживает статуса кандидата в члены ЕС. Этот важнейший успех был достигнут благодаря самоотверженности многих людей, начиная с национального движения – всех тех, кто трудился на протяжении десятилетий и глубоко осознавал важность человеческой свободы, кто верил в Европу, взошедшую на истинных христианских ценностях, и грузинская культура всегда была неотъемлемой частью ее культуры.



Эта победа была завоевана кровью героями, которые сражались за территориальную целостность Грузии, в международных миссиях, а также украинских и грузинских героев, которые сражались плечом к плечу в Украине, защищая свободу ценой своих жизней, героев, борющихся за свободу Молдовы в Приднестровье, и др.



Этот успех заслуженно принадлежит гражданам, которые неоднократно выходили на улицы Грузии, которые верят в европейское будущее Грузии.



Ожидаемая 15 декабря 2023 года победа, несомненно, является достижением многих поколений самоотверженных государственных служащих и дипломатов Грузии.



Наконец, хотя я и не жалею критики в адрес власти, когда вижу в этом необходимость, в данном случае, конечно, хотелось бы искренне поздравить их, как руководителей, с этим историческим успехом страны.



Я хочу присоединить свой голос к справедливому требованию граждан Грузии, призвать все государства-члены ЕС не упустить уникальный шанс укрепить это крайне важное европейское объединение и открыть двери для трио: трех наиболее важных стран юго-востока Европы (больше не «постсоветских») - Грузии, Украины и Молдовы - достойных будущих членов Евросоюза», - заявил Георгий Квирикашвили.





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