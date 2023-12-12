

Участники встречи Восточного партнерства поддержали подписание регионального соглашения о роуминге

12.12.2023 12:33





Участники формата Восточное партнерство (ВП) на уровне министров поддержали подписание регионального соглашения о роуминге, сообщило МИД Грузии. Это подразумевает постепенное снижение платы за роуминг между странами-участницами формата ВП.



Отмечено, что большое внимание было уделено вызовам в регионе Восточного партнерства.



«Стороны сделали особый акцент на реализации флагманских проектов, разработанных в рамках экономического и инвестиционного плана, включая важность расширения возможностей подключения. Участники встречи на уровне министров поддержали подписание регионального соглашения о роуминге», — говорится в распространенном сообщении ведомства.



Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили 11 декабря 2023 года принял участие во встрече министров Восточного партнерства в Брюсселе, в ходе которой участники подчеркнули перспективы вступления Грузии, Украины и Республики Молдова в ЕС и обсудили рекомендации, изложенные в отчете Европейской комиссии о расширении, опубликованном 8 ноября.



«Кроме того, ЕС и государства-члены в очередной раз выразили свою поддержку предоставлению Грузии статуса кандидата; усилия страны в плане осуществления реформ были положительно оценены и выражена готовность к дальнейшей помощи Грузии в этом процессе», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии.



Минист Илья Дарчиашвили выразил надежду, что лидеры ЕС поддержат эту рекомендацию Еврокомиссии и 15 декабря примут еще одно стратегическое решение, основанное на индивидуальных заслугах и прогрессе страны, которое проложит путь к началу переговоров о вступлении Грузии в Европейский союз.



«Он подчеркнул важность Восточного партнерства в процессе политического и экономического сближения стран-партнеров с ЕС с учетом их индивидуальных интересов и готовности.



Министр подчеркнул экономический и инвестиционный план, разработанный в рамках формата, а также экономическую и политическую важность флагманских проектов Грузии, которые принесут ощутимую пользу населению страны и практически подготовят страну к членству в ЕС.



Акцент был сделан на важности полного использования потенциала Черного моря и будущих планах по развитию инфраструктуры, соединяющей ЕС и Грузию в этом направлении», — отмечено в заявлении МИД Грузии.



На министериале в Брюсселе участники сосредоточились и на вызовах безопасности в регионе.



SOVA

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