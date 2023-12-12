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Госсекретарь Испании по делам ЕС: Надеюсь на лучшее для Грузии
12.12.2023 12:43
«Мы увидим окончательное решение Европейского совета, но предложение председательства Совета должно соответствовать рекомендациям Комиссии, — заявил госсекретарь Испании по делам Евросоюза Паскаль Игнасио Наварро Риос.
Как заявил Риос в Брюсселе, перед началом сегодняшней встречи министров иностранных и европейских дел стран Евросоюза, предложение Испании, как председателя этого Совета, в своих выводах по Грузии должно соответствовать рекомендациям Еврокомиссии.
«Я думаю, что в этом вопросе в Совете нет никаких сложностей. Мы увидим окончательное решение Европейского совета, но предложение председательства Совета должно соответствовать рекомендациям Комиссии. Я надеюсь на лучшее для Грузии», — заявил Паскаль Игнасио Наварро Риос.
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