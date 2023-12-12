

Нацвилишвили: Будем надеяться, что Орбан не сможет наложить вето на эту волну расширения Евросоюза

12.12.2023 13:29





Надеюсь, что Орбан не сможет наложить вето на расширение - единственный друг «Мечты» в ЕС это тот, чьими руками может произойти блокирование этого вопроса для всех стран, - заявила журналистам депутат от "Лело" Анна Нацвилишвили.



Как она отметила, предположительно, этой волне расширения ЕС руками Орбана мешает путинская Россия.



«Я надеюсь, что Орбан не сможет наложить вето на эту волну расширения ЕС и к концу года статус кандидатов будут иметь Грузия, Молдова, Украина. Однако очень показательно, что единственный друг «Грузинской мечты» в Евросоюзе – это человек, чьими руками может произойти блокирование этого вопроса для всех стран. Если кто-то разбирается в процессепринятия решений в Евросоюзе, все отмечают, что вето по вопросу Украины обязательно повлияет на другие страны, в том числе Грузию. Жаль, но остается впечатление, что этой волне расширения ЕС мешает путинская Россия руками Орбана», - сказала Нацвлишвили.





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