

Кобахидзе: Нам нечего делать на мероприятии президента «Национального движения»

12.12.2023 13:32





«Нам нечего делать на мероприятии президента «Национального движения». Тем более, что она продолжает грубо нарушать Конституцию», — заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в связи с мероприятием 13 декабря, которое должно пройти во дворце Орбелянов.



По словам Кобахидзе, члены власти не придут на мероприятие.



«В эти дни она в очередной раз нарушила Конституцию Грузии. Конечно, на мероприятие такого человека мы не придем, не можем прийти. Это не наше дело, исходя из её позиции. Кроме того, напомним, что на протяжении всего этого периода Саломе Зурабишвили проводила саботаж против статуса кандидата. До сегодняшнего дня никто не смог заставить сказать Саломе Зурабишвили, что Грузия заслуживает статуса кандидата. Зачем нам присутствовать на мероприятии такого человека?», — сказал Кобахидзе.







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