

Бакрадзе: Мероприятие президента в существующем формате никак не может служить деполяризации

12.12.2023 13:55





«Я готов сделать все для европейского статуса Грузии, но не вижу содержания участия в мероприятии президента. Соответственно, я не собираюсь приходить», — заявил депутат парламента Давид Бакрадзе.



Вместе с тем, Бакрадзе попросили дать оценку тому, в какой степени данное мероприятие может стать шагом к деполяризации.



По мнению Бакрадзе, это мероприятие не может служить деполяризации в существующем формате.



«К сожалению, в существующем формате это мероприятие никак не может служить деполяризации, поскольку, с одной стороны, в этом мероприятии не участвуют очень важные лица прежних должностей, например, бывшие президенты, премьер-министры, министры, с другой стороны, в этом мероприятии не участвует действующая власть. Поэтому вместо деполяризации это мероприятие лишь подчеркнет тот разрыв, который существует в сегодняшней грузинской политике. Я, естественно, готов сделать все для европейского статуса Грузии, но содержания участия в этом конкретном мероприятии я не вижу в таком формате. Соответственно, я не собираюсь приходить», — заявил Давид Бакрадзе.







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