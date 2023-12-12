

Гарибашвили: В 2012 году бюджет образования составлял 626 млн. лари, в 2024 году он составит 2,508 млрд

12.12.2023 14:57





«Мы начали профессиональное развитие и поддержку наших достойных учителей, правительство хорошо понимает важность этого вопроса, такого как профессиональное развитие и поддержка учителей», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



По словам главы правительства, очень важно повысить зарплаты учителям.



«Решение, которое мы приняли, было очень важным – повышение зарплат учителей. Если мы говорим о престижности профессии учителя, то не может быть, чтобы зарплата учителя была низкой. Для сравнения, средняя зарплата учителя в 2012 году составляла 330 лари. Уже в этом году, после того как мы неоднократно повышали зарплату, средняя зарплата учителя достигла 1200 лари. Этого, конечно, недостаточно. Поэтому мы приняли решение и значительно увеличили зарплату учителям. В среднем зарплата учителя при полной занятости увеличится на 500 лари, а в некоторых случаях даже на 600, 700 и 800 лари. Зарплата учителя составит 1700-1800 лари, тогда как в 2012 году зарплата составляла 330 лари. Это для сравнения», — заявил премьер-министр.







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