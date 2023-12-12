

Глава Пограничной полиции Грузии принял посла США

12.12.2023 15:06





Посол США в Грузии Робин Данниган вместе с делегацией посетила Департамент береговой охраны Пограничной полиции МВД.



Делегацию принимали глава Пограничной полиции Николоз Шарадзе и директор Департамента береговой охраны Рамаз Папидзе.



На встрече присутствовали военный атташе США, полковник Джозеф Бильбо, глава Офиса оборонного сотрудничества США, подполковник Эрол Мунир, советник МВД Грузии по вопросам морской осведомленности Стивен Бауэр, а также представители политического и экономического отдела посольства США.



Глава Пограничной полиции Николоз Шарадзе ознакомил посла США и членов делегации с приоритетами и реализуемыми проектами Департамента береговой охраны Пограничной полиции Грузии, поблагодарил гостей за визит и обратил внимание на успешное сотрудничество между Пограничной полицией МВД Грузии и США.



В рамках визита члены делегации посетили военно-морскую базу Департамента береговой охраны в Батуми, Объединенный центр управления морскими операциями (JMOC) в Супса и базу Департамента береговой охраны в Поти, а также осмотрели территорию вокруг порта Анаклия на судне класса «Айленд».



По итогам визита посол США в Грузии Робин Данниган поблагодарила грузинскую сторону за гостеприимство и эффективное сотрудничество.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





