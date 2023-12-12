

Кобахидзе: Венгрия обязательно поддержит предоставление статуса Грузии

12.12.2023 15:16





По заявлению председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, в ходе визита в Венгрию «еще раз подтвердили, что Венгрия является сторонником евроинтеграции Грузии и это их твердая позиция».



Как он заявил журналистам, позиция Венгрии заключается в том, что «ни в коем случае не должен обсуждаться [вопрос] всех стран в одной корзине».



«Во время нашего визита в Венгрию нам еще раз подтвердили, что, конечно, Венгрия в целом является сторонником евроинтеграции нашей страны, и также в данном конкретном случае обязательно поддержит предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС. Это твердая позиция Венгрии. Кроме того, позиция Венгрии в том, что ни в коем случае все страны не должны обсуждаться в одной корзине. У них отличающаяся позиция в связи с Украиной, но это не может отразиться на их позиции в отношении Грузии, в том числе в отношении Молдовы и Боснии. Венгрия поддерживает предоставление нашей стране статуса кандидата, открытие переговоров с Молдовой и относительно Боснии ту рекомендацию, которую дала Еврокомиссия. Вы помните, и в прошлом году все три страны были в одной корзине. Кандидатский статус всех трех стран рассматривался в одной корзине, но Украине и Молдове был предоставлен статус кандидата, а Грузии – нет. И тогда это была одна корзина, в этом смысле в этом году разницы нет. Почему никто внутри и за пределами страны не опротестовал то, что Грузию совершенно несправедливо изъяли из одной корзины? Почему теперь те же люди с такой настойчивостью говорят о том, что вопросы нашей и других стран должны обсуждаться в одной корзине», - сказал Ираклий Кобахидзе.





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