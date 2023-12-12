

Швеция поддерживает рекомендацию Еврокомиссии о расширении - Джессика Росвалл

12.12.2023 15:19





«Швеция поддерживает рекомендацию Еврокомиссии относительно расширения, которое жизненно важно для Украины, Грузии и всех стран-кандидатов», — заявила министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл.



По её словам, Швеция работает, чтобы это решение было принято.



«Расширение ЕС очень важно в той геополитической ситуации, в которой мы находимся. Правительство Швеции поддерживает рекомендацию Еврокомиссии относительно расширения. Швеция работает, чтобы это решение было принято. Это жизненно важно для Украины, Грузии и всех других стран-кандидатов. Это именно то, над чем правительство Швеции работает на этой исторической неделе», — заявила Джессика Росвалл.







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