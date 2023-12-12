

Амилахвари: Евросоюз в первую очередь нужен гражданам Грузии

12.12.2023 16:09





Я надеюсь, что друг «Грузинской мечты» Орбан, который пытается сейчас наложить вето на эту историческую волну расширения, не добьется своей цели – а ну, осмельтесь и снова внесите российский закон, посмотрим, что получится! - заявила депутат от «Лело» Анна Нацвлишвили в ходе выступления на пленарном заседании парламента, отвечая таким образом на выступление депутата «Силы народа» Дмитрия Хундадзе, где он говорил о законопроекте о т.н. «агентах».



По ее словам, Евросоюз в первую очередь нужен гражданам Грузии, потому что это означает государство, которое не оставляет граждан.



«Я надеюсь, что Грузия встретит 2024 год со статусом страны-кандидат на членство в ЕС. Также я очень надеюсь, что на выборах 2024 года, да, грузинский народ, завоевавший этот статус, доведет до конца начатое дело и отправит русскую власть домой. ЕС, прежде всего, нужен гражданам Грузии, потому что это означает государство, которое не оставляет гражданина одного. Это означает государство, которое заботится о детях, стариках, одиноких людях, людях с ОВЗ и в целом заботится о человеке, его благополучии и достоинстве. Сегодня в Грузии люди не чувствуют этого со стороны государства, они чувствуют лишь отдельные кампании и инициативы, как им подкинуть гроши и взамен попросить их голоса и поддержку на выборах. В ЕС этого не происходит, поэтому мы хотим Евросоюз и хотим как можно скорее. Я надеюсь, друг «Грузинской мечты» Орбан, который пытается наложить вето на эту историческую волну расширения, не сможет достичь своей цели. Я снова услышала здесь разговоры о российском законе. Ну, осмельтесь и снова внесите, осмельтесь, посмотрим, что получится!», - сказала Анна Нацвлишвили.





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