

Ираклий Гарибашвили о реформе общего образования

12.12.2023 16:16





После распада Советского Союза, после того, как страна восстановила независимость, системе образования был нанесен огромный удар – затем были проведенные в 2004 году якобы реформы, можно сказать, что они практически разрушили всю систему, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на презентации реформы общего образования.



По его словам, «это была попытка изменить нашу национальную идентичность, нашу ДНК».



«После распада Советского Союза, после того, как страна восстановила независимость, системе образования был нанесен огромный удар. Был ряд попыток трансформации, обновления, развития, но затем были проведенные в 2004 году якобы реформы. После этого, можно сказать, что практически разрушили всю систему и было представлено новое видение, которое служило проведению каких-то новых экспериментов над нашей молодежью, они хотели вывести нового грузина, нового человека. Я бы также сказал, что реально это была попытка изменить нашу национальную идентичность, нашу ДНК, наше грузинство и т. д. Не буду продолжать. Конечно, это было абсолютно необдуманно и, я бы сказал, иллюзией, утопией, которая очень скоро закончилась. После того, как мы пришли к власти, рядом министров было начато много новшеств, осуществлено много реформ, но вызовы все еще есть. У нашего министра Георгия Амилахвари очень хорошее видение», - сказал Ираклий Гарибашвили.





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