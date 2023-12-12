

Минобразования: Зарплата учителя в Грузии не будет зависеть от его статуса

12.12.2023 16:18





Зарплата учителя в Грузии будет определяться вне зависимости от того, какой он имеет статуса. Об этом на презентации текущей реформы общего образования заявил глава Минобразования Георгий Амилахвари.



Министр заявил, что это не значит, что статус учителя будет отменен. Ведомство решило разделить эти два процесса — плитику определения зарплаты учителя и повышение квалификации учителей школ Грузии.



«Почти подавляющее большинство учителей заявляют, что решают участвовать в схеме и процессе получения статусов только потому, что хочется получить надбавку к зарплате.



Мы решили разделить эти два процесса. То есть иметь отдельную политику заработной платы, которая, несмотря на статусы, будет определять достойные зарплаты для всех учителей, и в то же время мы будем заботиться о профессиональном развитии, повышении квалификации учителей», — пояснил Амилахвари.



Минобразования Грузии открыто к сотрудничеству в работе над этим вопросом и приглашает присоединиться отраслевые организации, профсоюз учителей Грузии и другие заинтересованные стороны, чтобы начать активную работу по совершенствованию так называемой схемы.



«Самое главное, мы должны вовлечь в этот процесс широкое школьное сообщество. Это — тот подход, на котором основано наше решение», — отметил Георгий Амилахвари.



Напомним, в конце ноября 2023 года министр сообщил, что ведомство разрабатывает вопрос «национальной оценки» знаний, но это не значит, что от оценок в школах страны откажутся вовсе.





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