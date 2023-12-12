

Илья Дарчиашвили принял участие в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ГУАМ

12.12.2023 17:23





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили принял участие в 41-м заседании Совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), которое состоялось 12 декабря 2023 года в Брюсселе в рамках министериала «Восточного партнёрства».



По данным МИД, на встрече под председательством министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы также присутствовали вице-премьер-министр Республики Молдова, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев.



«Илья Дарчиашвили подчеркнул, что в условиях изменившейся геополитической среды ГУАМ, как организация экономического сотрудничества, имеющая значительный потенциал в сферах торговли, энергетики и транспорта, играет особую роль с точки зрения укрепления регионального сотрудничества.



Стороны подвели итоги политических, межпарламентских и отраслевых мер, предусмотренных повесткой дня ГУАМ в рамках председательства Украины, особое внимание было уделено консультациям, проведенным с Европейским союзом в направлении транспорта и связности, а также важности дальнейшего скоординированного сотрудничества.



В рамках встречи азербайджанская сторона представила информацию о приоритетах и ​​основных направлениях сотрудничества в 2024 году.



По итогам встречи стороны подписали решение о передаче председательства Азербайджану в 2024 году», — говорится в информации МИД.





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