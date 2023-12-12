|
|
|
Франция поддерживает предоставление Грузии статуса кандидата
12.12.2023 17:23
Посол Франции Шираз Гасри заявила, что Париж поддерживает предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС, учитывая рекомендацию Еврокомиссии в отношении Грузии.
«Франция поддерживает расширение ЕС в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии, что эквивалентно предоставлению статуса кандидата в ЕС Грузии и началу переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.
Необходимо послать четкий сигнал России о том, что 2008 и 2014 годы больше не повторятся», — заявила Шираз Гасри.
Ранее французский дипломат указала на важность слаженной работы всех политических сил — правительства и оппозиции, а также НПО в достижении главной цели — членства Грузии в ЕС.
Отметим, в феврале президент Грузии Саломе Зурабишвили, вопреки разрешению правительства Грузии, отправилась с официальным визитом в Париж, чтобы заручиться поддержкой Франции в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС.
Напомним, 8 ноября Еврокомиссия опубликовала доклад о расширении, в котором рекомендует 27-ми странам-членам ЕС — Совету Европы — предоставить Грузии статус кандидата на двухдневном саммите, который состоится 14-15 декабря.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна