

Франция поддерживает предоставление Грузии статуса кандидата

12.12.2023 17:23





Посол Франции Шираз Гасри заявила, что Париж поддерживает предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС, учитывая рекомендацию Еврокомиссии в отношении Грузии.



«Франция поддерживает расширение ЕС в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии, что эквивалентно предоставлению статуса кандидата в ЕС Грузии и началу переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.



Необходимо послать четкий сигнал России о том, что 2008 и 2014 годы больше не повторятся», — заявила Шираз Гасри.



Ранее французский дипломат указала на важность слаженной работы всех политических сил — правительства и оппозиции, а также НПО в достижении главной цели — членства Грузии в ЕС.



Отметим, в феврале президент Грузии Саломе Зурабишвили, вопреки разрешению правительства Грузии, отправилась с официальным визитом в Париж, чтобы заручиться поддержкой Франции в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС.



Напомним, 8 ноября Еврокомиссия опубликовала доклад о расширении, в котором рекомендует 27-ми странам-членам ЕС — Совету Европы — предоставить Грузии статус кандидата на двухдневном саммите, который состоится 14-15 декабря.



Источник: СОВА

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