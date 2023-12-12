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В ГМ заявили, что сами инициируют законопроект о пиротехнике, а законопроект «Лело» не поддержат


12.12.2023   17:25


По словам председателя правящей «Грузинской мечты» (ГМ) Ираклия Кобахидзе, он поддерживает введение жестких ограничений на использование пиротехники, однако парламентское большинство не намерено поддерживать законопроект партии «Лело» о запрете использования пиротехники.

Как указал Кобахидзе, правящая партия сама подготовит законопроект об ограничении использования пиротехники и возможно он будет вынесен на рассмотрение парламента в феврале 2024 года.

«[Партия] «Лело» — антигосударственная сила, мы не поддержим ни один ее законопроект. Что касается этой темы, то у меня по ней имеется своя позиция, и я знаю, что мои товарищи по команде имеют схожую позицию. Исходя из этого, мы думаем, что инициируем законопроект, который поддержим. Поддержка законопроекта «Лело», безусловно не входит в наши планы», — заявил Ираклий Кобахидзе.

В марте этого года член партии «Лело» Анна Нацвлишвили и депутат от оппозиции Армаз Ахвледиани внесли в парламент законопроект о запрете пиротехники. С момента внесения законопроекта прошло 9 месяцев, однако парламент так и не приступил к его рассмотрению.


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