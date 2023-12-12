

«Нацдвижение» требует установить мемориал посвящённый Народной гвардии Грузии

12.12.2023 17:27





«Единое национальное движение» требует установить мемориал посвящённый Народной гвардии Грузии. По данным пресс-службы партии, члены политсовета Гия Чантурия и Эка Цамалашвили вместе с молодежной организацией партии обратились с данной инициативой в Тбилисский городской совет.



«12 декабря отмечается День Народной гвардии Грузии, и в связи с этим мы просим установить на кладбище Кукия мемориал, который будет посвящен памяти гвардейцев, погибших в войне с Россией.



Прискорбным фактом является то что сегодня совершенно забыты события 1921 года, забыта Первая Республика.



Сегодня 12 декабря, День грузинской гвардии. Этот день отмечали даже в уже оккупированной Грузии, студенчество восстало и, несмотря на сопротивление и разгоны, они праздновали этот день. Очень символично, что эта традиция продолжается и среди молодежи.



Мы попросили фракцию «Единое национальное движение» в горсовете поднять вопрос о том, что здесь похоронены грузинские гвардейцы, герои которым по 18-19-20-21 лет, могил которых, фактически, уже нет, их очень трудно найти, однако в память о них можно установить мемориал.



Люди должны знать своих героев. Страна, которая не знает своего прошлого и своих героев, не может родить новых героев», — заявил Гия Чантурия.



«12 декабря 1921 года в 12 часов дня в школах по всему Тбилиси старшеклассники прервали учебный процесс, студенты покинули аудитории университета, и очень много молодых людей пришли к этому месту с цветами в руках, чтобы почтить память героев — народных гвардейцев, они поклялись на могилах, что продолжат их борьбу.



К сожалению, многие из них были впоследствии депортированы, расстреляны, их семьи подверглись репрессиям, это было безрадостное поколение, которое не успело стать свидетелем независимости Грузии. И сегодня мы, «Единое национальное движение», закладываем основу традиции вспоминать 12 декабря — День Национальной гвардии независимой Грузии и чтить их память», — заявила Эка Цамалашвили.





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