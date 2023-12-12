

Кобахидзе: Георгий Гахария пребывает в состоянии «истерики» и поэтому распространяет ложь

12.12.2023 17:27





По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, бывший премьер-министр Георгий Гахария пребывает в состоянии «истерики» и поэтому распространяет ложь.



Так Кобахидзе отреагировал на заявление Гахария, в котором бывший премьер-министр заявил, что суммы полученные в результате наблюдаемого в Грузии экономического роста оседают в карманах 20-25 семей.



«Несерьезны его заявления по поводу того, что дополнительные 14 миллиардов долларов, появившийся в стране [в результате экономического роста], т.е. дополнительная экономическая выгода, пошли в карман семьей 20-25 человек. Он хотя бы должен знать то, что около четверти этой суммы идет именно в бюджет, остальное распределяется по многим секторам… Когда он называет это наполнением карманов 20-25 человек, он, элементарно не уважает свое достоинство, как экономиста. Я думаю, его так [просто] зовут – экономист. Его заявления постыдны. Это показывает истерику, то что этот человек в истерике, поэтому он оскорбляет Шалву Папуашвили и поэтому распространяет ложь. Математически доказано, что это ложь», — указал Ираклий Кобахидзе.



Согласно заявлениям бывшего премьер-министра, а ныне лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария, главным врагом Грузии сегодня является коррупция и неформальное правление.



Нетгазета

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