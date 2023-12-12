

Мдинарадзе: По финансированию Общественного вещателя достигнут консенсус

12.12.2023 18:14





Лидер парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил на брифинге 11 декабря, что достигнут консенсус по вопросу финансирования Общественного вещателя.



По его словам, бюджет вещателя в ближайшие два года останется прежним. С 2026 года годовой бюджет Общественного вещателя «будет зависеть от количества занятых людей в Грузии» и будет составлять умноженное количество этих людей на 64.



«В результате консультаций мы пришли к конкретному решению – на ближайшие два года бюджет Общественного вещания будет таким же, как и в текущем году. Это позволит им реализовать очень хороший проект – новое здание, всю инфраструктуру, полностью его оборудовать. Через два года, 1 января 2026 года, вступит в силу правило, согласно которому финансирование Общественного вещателя будет зависеть от количества работающих людей в Грузии. Если быть точнее, то число этих людей умноженное на 64. Если взять количество работающих людей прошлого года, оно полностью покрывает текущие операционные расходы», – сказал Мдинарадзе.



15 ноября парламент Грузии принял в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон «Об общественном вещателе», который предусматривает изменение способа финансирования Общественного вещателя. Согласно действующему закону, Общественный вещатель финансируется в размере не менее 0,14% валового внутреннего продукта (ВВП), и он не обязан обосновывать этот бюджет. Если законопроект будет принят, депутатам придется ежегодно утверждать бюджет Общественного вещателя. Руководство Общественного вещателя опасается, что это изменение подорвет независимость вещателя.





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