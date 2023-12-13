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В ЕС начнут сажать в тюрьму и конфисковать прибыли за нарушение санкций против России
13.12.2023 00:49
Испанское председательство Совета ЕС и Европарламент успешно завершили переговоры по введению уголовного наказания за нарушение санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, на которую ссылается «Интерфакс».
Согласно опубликованному коммюнике, новый европейский закон направлен на привлечение к ответственности лиц, нарушающих или обходящих санкции ЕС. Документ предусматривает обязанность государств-членов квалифицировать определенные действия как уголовные преступления.
Среди уголовно наказуемых деяний перечислены помощь лицам, подпадающим под ограничительные меры ЕС, в обход запрета на поездки в Евросоюз, торговля товарами, находящимися под санкциями, а также ведение сделок с государствами или организациями, на которые распространяются санкции. Также в категорию уголовных преступлений входит предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности, запрещенной или ограниченной санкциями, а также сокрытие владения средствами или экономическими ресурсами лиц, находящихся под санкциями ЕС. Документ особо отмечает, что торговля военными материалами будет рассматриваться как уголовное преступление не только при преднамеренных действиях, но и при серьезной халатности.
В случае умышленного нарушения ограничительных мер предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы. Преступления, определенные в директиве, подлежат тюремному заключению от одного года до пяти лет в зависимости от характера преступления. Кроме тюремного заключения лица, нарушившие санкции ЕС, могут быть приговорены к штрафу. Государства-члены могут решить о применении более строгих наказаний.
Законопроект будет рассмотрен государствами-членами на уровне Комитета постоянных представителей. В случае одобрения инициатива будет официально утверждена Советом ЕС и Европейским парламентом.
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