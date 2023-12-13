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Церетели: Пока ситуация такая - если блокируется вопрос Украины, блокируются и другие вопросы


13.12.2023   10:57


Пока ситуация такая, если блокируется вопрос Украины, блокируются и другие вопросы, и соответственно история со статусом Грузии будет отложена, - заявил председатель политсовета «Европейской Грузии» Гиги Церетели в передаче «Политическое пространство» на канале «Палитраньюс», говоря о решениях, которые должен принять Европейский совет по Грузии, Украине и Молдове.

По словам Гиги Церетели, до решения осталось два последних дня, и за это время пройдут очень трудные переговоры между государствами-членами Евросоюза.

По словам Гиги Церетели, заявления премьер-министра Венгрии о том, что он заблокирует вопрос Украины, могут вывести на передний план и претензии других стран, которые до сих пор молчали.

«Я приехал из Брюсселя несколько дней назад. У меня были встречи со многими людьми, я встречался со всеми политическими группами в Европарламенте. Еще неделю назад вопрос не стоял так остро. Дело может быть непросто, и активное блокирование Орбана может выдвинуть на передний план претензии и других, тех, кто относительно тихо наблюдал за ситуацией.

Никто ничего с точностью сказать не может. Какие-то шаги предпринимаются для удовлетворения Орбана, однако есть и шанс, что этот процесс отложится и потребуется время, чтобы найти более широкий консенсус. Завтра может возникнуть и другой вопрос», - сказал Гиги Церетели.


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