

Гарибашвили: Грузия, как будущий член ЕС, будет играть важную роль в общем процветании Европы

13.12.2023 11:33





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил письмо премьер-министру Королевства Испании Педро Санчесу по поводу предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.



Как говорится в письме Гарибашвили Педро Санчесу, Грузия благодарит Испанию за поддержку европейских устремлений страны.



«Нет сомнений в том, что вступление в Евросоюз влечет за собой долгосрочные обязательства и ответственность. Позвольте мне заверить вас, что мы не ищем коротких путей. Мое правительство остается полностью мобилизованным и полным решимости продолжать и ускорять необходимые реформы на пути к членству в ЕС. С 2012 года Грузия продемонстрировала твердую приверженность тому, чтобы стать государством-членом Евросоюза», — говорится в письме.



Как говорится в письме премьер-министра, после июня 2022 года Грузия также продемонстрировала сильнейшую волю к выполнению 12 приоритетов, изложенных в заключении Еврокомиссии, последовавшем за подачей заявки Грузии на членство в Евросоюзе.



Ираклий Гарибашвили пишет в письме, что предоставление статуса кандидата придаст дополнительный импульс установлению долгосрочного мира в Грузии.



«Позвольте выразить благодарность вашей стране и Евросоюзу за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за их ценный вклад и поддержку в мирном урегулировании российско-грузинского конфликта. Мы верим, что активное участие Евросоюза и его государств-членов будет иметь решающее значение в обеспечении мирной реинтеграции оккупированных регионов Грузии и примирения членов разделенного общества. Будущее Грузии – в Евросоюзе и альтернативы ему нет. Наша страна и мое правительство с нетерпением ждут, когда Испания и другие государства-члены ЕС примут на этой неделе стратегическое и ориентированное на будущее решение, которое прочно свяжет Грузию — будущее государство-член ЕС — с семьей европейских демократий», — говорится в письме.



Премьер-министр Грузии также направил письма президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам всех 27 государств ЕС.







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