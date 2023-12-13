

Гарибашвили: Будущее Грузии – в Евросоюзе, и альтернативы ему нет

13.12.2023 11:38





«Будущее Грузии – в Евросоюзе и альтернативы ему нет. Наш народ и мое правительство ожидают, что страны-члены ЕС на этой неделе примут стратегическое и ориентированное на будущее решение, которое прочно свяжет Грузию — будущее государство-член ЕС — с семьей европейских демократий», — об этом говорится в письме, отправленном премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили президенту Европейского совета Шарлю Мишелю.



«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить искреннюю благодарность за вашу личную поддержку европейских устремлений Грузии. Признание европейской перспективы Грузии в июне 2022 года открыло совершенно новую страницу в наших отношениях с Евросоюзом. Вышеупомянутое историческое решение лидеров Евросоюза приняло форму мощного послания, подтвердившего, что Грузия станет членом ЕС.



Нет сомнений в том, что членство в ЕС сопряжено с долгосрочными обязательствами и ответственностью. Мое правительство полностью мобилизовано и твердо намерено продолжать и ускорять реализацию необходимых реформ на пути к вступлению в Евросоюз», — пишет Ираклий Гарибашвили.



Премьер-министр Грузии отмечает, что предоставление статуса кандидата придаст дополнительный импульс установлению долгосрочного мира в Грузии.



«Позвольте мне выразить благодарность Евросоюзу за его непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за его ценный вклад и поддержку в мирном урегулировании российско-грузинского конфликта. Мы верим, что активное участие Евросоюза и его государств-членов будет иметь решающее значение в обеспечении мирной реинтеграции оккупированных регионов Грузии и примирения членов разделенного общества», — пишет Ираклий Гарибашвили.







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