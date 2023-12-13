|
|
|
За последние 5 лет гражданство Грузии в порядке исключения получили 11 270 человек
13.12.2023 12:15
По официальным данным, с 2018 года по ноябрь 2023 года включительно гражданство Грузии в порядке исключения получили 11 270 человек (граждане Грузии, одновременно имеющие гражданство другой страны). Информацию об этом «IPN» предоставил Минюст Грузии.
Кроме того, с 2018 года по ноябрь 2023 года 29 596 лицам, которые являются гражданами Грузии и одновременно получили гражданство другой страны, было сохранено грузинское гражданство.
Что касается прекращения гражданства, то с 1 января 2018 года по ноябрь 2023 года включительно гражданство Грузии прекращено у 10 513 человек.
По официальным данным, с 2018 года по ноябрь 2023 года включительно из гражданства Грузии вышли 4745 человек.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна