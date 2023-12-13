

За последние 5 лет гражданство Грузии в порядке исключения получили 11 270 человек

13.12.2023 12:15





По официальным данным, с 2018 года по ноябрь 2023 года включительно гражданство Грузии в порядке исключения получили 11 270 человек (граждане Грузии, одновременно имеющие гражданство другой страны). Информацию об этом «IPN» предоставил Минюст Грузии.



Кроме того, с 2018 года по ноябрь 2023 года 29 596 лицам, которые являются гражданами Грузии и одновременно получили гражданство другой страны, было сохранено грузинское гражданство.



Что касается прекращения гражданства, то с 1 января 2018 года по ноябрь 2023 года включительно гражданство Грузии прекращено у 10 513 человек.



По официальным данным, с 2018 года по ноябрь 2023 года включительно из гражданства Грузии вышли 4745 человек.





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