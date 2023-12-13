

«Тбилиси – европейский город» - под таким слоганом в столице 15 декабря зажгут главную елку страны

13.12.2023 12:57





«Тбилиси – европейский город» – под таким слоганом в столице с 15 декабря начнутся новогодние дни, и в этот же день, в 20:00, на проспекте Шота Руставели зажжется главная елка страны, - сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.



Он призвал жителей столицы присутствовать на церемонии зажжения елки и отметил, что гостей ждет интересное и разнообразное зрелище.



«Тбилиси – европейский город» — под таким слоганом с 15 декабря в нашей прекрасной столице начнутся новогодние дни. В 20:00 ждем всех вас на проспекте Руставели, перед зданием парламента. У всех нас будет возможность зажечь главную елку страны и вместе загадать желания. Приходите с детьми и внуками, вас ждет приятный вечер», - сказал мэр Тбилиси.



По словам Кахи Каладзе, после зажжения главной елки страны с 16 декабря откроется «Новогодняя деревня» в окрестностях площади Орбелиани и в саду Деда эна (Родного языка).



«В целом нас ждет 23 волшебных, веселых, полных эмоций новогодних вечера. Приглашаем вас с семьями, друзьями и гостями 15 и 16 декабря как на зажжение елки, так и на открытие «Новогодней деревни». Уверяю вас, наша столица будет очень красивой», - заявил Каха Каладзе.





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