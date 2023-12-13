

Премьер: Правительство продолжить реализацию реформ на пути к членству в ЕС

13.12.2023 13:54





Администрация правительства Грузии распространила письменное обращение премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, премьер-министру страны-председателя ЕС – Испании Педро Санчесу и лидерам всех стран-членов ЕС.



«Без сомнений, членство в ЕС сопряжено с долгосрочными обязательствами и ответственностью. Мое правительство полностью мобилизовано и полно решимости продолжать и ускорять реализацию необходимых реформ на пути к членству в ЕС. Господин президент (Евросоюза), с 2012 года Грузия демонстрирует твердую приверженность идее стать государством-членом ЕС. Далеко идущее соглашение об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли, безвизовый режим, сильное партнерство в области безопасности, укрепление торговых отношений и расширение сотрудничества в различных областях являются наиболее яркими примерами нашего постоянно растущего партнерства с ЕС и его институтами…



Учитывая существенный прогресс, продемонстрированный Грузией, а также недавние шаги, предпринятые законодательными и исполнительными органами, я хотел бы выразить свою твердую уверенность в том, что Европейский Союз продолжит поддерживать Грузию, принятием исторического решения о предоставлении статуса кандидата…



Мы верим, что активное участие Евросоюза и его государств-членов будет иметь решающее значение в обеспечении мирной реинтеграции оккупированных регионов Грузии и примирения членов разделенного общества. Будущее Грузии – в Евросоюзе и альтернативы ему нет. Наша страна и мое правительство с нетерпением ждут, когда Испания и другие государства-члены ЕС примут на этой неделе стратегическое и ориентированное на будущее решение, которое прочно свяжет Грузию — будущее государство-член ЕС — с семьей европейских демократий», — говорится в письменном обращении.











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