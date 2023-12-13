

Папуашвили: Грузия находится на лидирующих позициях, особенно по сравнению с новыми странами-кандидатами

13.12.2023 13:55





Грузия находится на лидирующих позициях, особенно по сравнению с новыми странами-кандидатами, в том числе в фундаментальном кластере, который касается демократии и правосудия, Грузия опережает и Украину, и Молдову и Боснию и Герцеговину, - об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил в парламенте, где проходит презентация публикации о трансформации и тенденциях развития сельского хозяйства в последние десятилетия.



Как отметил Папуашвили на мероприятии, важно подготовить подобные секторальные оценки по всем направлениям. Он акцентировал внимание на решении, которое будет принято Европейским советом 15 декабря, и выразил уверенность в том, что «решение будет основываться на заслугах».



По его словам, вопрос вступления в Евросоюз имеет два измерения, предполагающие «институциональную и экономическую зрелость страны».



Папуашвили подчеркнул, что важно иметь «безопасную и спокойную среду», чтобы бизнес развивался, а страна была привлекательной для инвесторов. По словам Папуашвили, ВВП на душу населения в Грузии в этом году увеличился вдвое и составляет около 8 200 долларов. По его словам, если сравнивать эти данные с 8 странами-кандидатами, Грузия окажется на 4-м месте.



«В политической части у нас есть все предпосылки для того, чтобы решение о статусе кандидата было положительным, а в экономическом измерении у нас есть все предпосылки для выполнения первоначального показателя вступления в Евросоюз», - заявил Папуашвили.





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