

Гарибашвили: Будущее Грузии – в Евросоюзе и альтернативы у нее нет

13.12.2023 13:56





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.



Как отмечается в письме, предоставление статуса кандидата в члены ЕС придаст дополнительный импульс установлению долгосрочного мира в Грузии.



«Лично вам и Европейской комиссии хотел бы выразить глубокую благодарность от себя и моего правительства за недавнюю рекомендацию предоставить Грузии статус кандидата.



Это, несомненно, стало результатом очень сильного партнерства между Евросоюзом и Грузией и абсолютной поддержки грузинского населения.



Безусловно, вступление в ЕС сопряжено с долгосрочными обязательствами и ответственностью. Мое правительство полно решимости продолжать и ускорять осуществление необходимых реформ. Мы подтверждаем наше решение углублять сотрудничество с Европейской комиссией и предпринимать шаги для продвижения по пути вступления в ЕС.



Учитывая существенный прогресс, продемонстрированный Грузией, а также недавние шаги, предпринятые законодательными и исполнительными органами, в том числе с учетом рекомендаций Европейской комиссии от 8 ноября, я хотел бы выразить свою твердую уверенность в том, что ЕС продолжит стоять рядом с Грузией, приняв еще одно историческое решение о предоставлении статуса кандидата. Это решение поставит Грузию на необратимый путь к переговорам о вступлении в полноправное членство в Европейском союзе.



Предоставление статуса кандидата придаст дополнительный импульс установлению долгосрочного мира в Грузии. Позвольте мне выразить благодарность Европейскому союзу за его непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за его ценный вклад и поддержку в мирном урегулировании российско-грузинского конфликта. Мы верим, что активное участие Европейского союза и его государств-членов будет иметь решающее значение в обеспечении мирной реинтеграции оккупированных регионов Грузии и примирения членов разделенного общества.



Будущее Грузии – в Евросоюзе и альтернативы у нее нет. Наш народ и мое правительство ожидают, что государства-члены ЕС примут на этой неделе стратегическое и дальновидное решение, которое прочно свяжет Грузию - будущее государство-член ЕС - с семьей европейских демократий.



Ваше превосходительство, за воплощение мечты Грузии в реальность и с надеждой на наше постоянное сотрудничество, прошу принять заверения в моем величайшем уважении к вам», - пишет Гарибашвили.





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