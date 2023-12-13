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Ираклий Гарибашвили направляет письмо Шарлю Мишелю
13.12.2023 13:57
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направляет письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю.
В письме отмечается, что грузинский народ и его правительство ожидают, что страны-члены ЕС примут на этой неделе стратегические и ориентированное на будущее решение, которое прочно свяжет Грузию - будущее государство-член ЕС - с семьей европейских демократий.
По заявлению премьера, предоставление статуса кандидата в члены ЕС придаст дополнительный импульс установлению долгосрочного мира в Грузии.
По словам Гарибашвили, будущее Грузии – в Евросоюзе и альтернативы у нее нет.
«Предоставление статуса кандидата придаст дополнительный импульс установлению долгосрочного мира в Грузии. Позвольте мне выразить благодарность Европейскому союзу за его непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за его ценный вклад и поддержку в мирном урегулировании российско-грузинского конфликта. Мы верим, что активное участие Европейского союза и его государств-членов будет иметь решающее значение в обеспечении мирной реинтеграции оккупированных регионов Грузии и примирения членов разделенного общества.
Будущее Грузии – в Евросоюзе и альтернативы у нее нет. Наш народ и мое правительство ожидают, что государства-члены ЕС примут на этой неделе стратегические и ориентированное на будущее решение, которое прочно свяжет Грузию - будущее государство-член ЕС - с семьей европейских демократий, которое прочно свяжет Грузию - будущее государство-член ЕС - с семьей европейских демократий.
Ваше превосходительство, за воплощение мечты Грузии в реальность и с надеждой на наше постоянное сотрудничество, прошу принять заверения в моем величайшем уважении к вам», - пишет Гарибашвили Мишелю.
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