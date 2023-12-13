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В Эргнети проходит встреча Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
13.12.2023 13:58
Встреча Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них проходит в Эргнети.
Главным вопросом на встрече станет убийство Тамаза Гинтури. Представители центральных властей Грузии в очередной раз требуют установления и наказания лиц, причастных к убийству.
Также на встрече грузинская сторона требует освобождения граждан Грузии, находящихся под незаконным задержанием. С предыдущей встречи по сегодняшний день российскими военными были незаконно задержаны пять граждан Грузии, а в муниципалитетах Карели и Гори зафиксировано пять случаев незаконной бордеризации границы.
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