

В Эргнети проходит встреча Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них

13.12.2023 13:58





Встреча Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них проходит в Эргнети.



Главным вопросом на встрече станет убийство Тамаза Гинтури. Представители центральных властей Грузии в очередной раз требуют установления и наказания лиц, причастных к убийству.



Также на встрече грузинская сторона требует освобождения граждан Грузии, находящихся под незаконным задержанием. С предыдущей встречи по сегодняшний день российскими военными были незаконно задержаны пять граждан Грузии, а в муниципалитетах Карели и Гори зафиксировано пять случаев незаконной бордеризации границы.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





