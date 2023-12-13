

Герчинский: Нам осталось несколько дней до решения Европейского совета, которое переведет Грузию на следующий этап на пути к членству в ЕС

13.12.2023 13:58





«Нам осталось несколько дней до решения Европейского совета, которое выведет Грузию на следующий этап на пути к членству в ЕС, мы идем общим путем», — заявил журналистам посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



«Я рад присутствовать на презентации отчета о трансформации аграрного сектора Грузии за последние десять лет. Сегодня осталось всего несколько дней до решения Европейского совета относительно статуса кандидата Грузии, которое выведет Грузию на следующий этап на пути к членству в ЕС. Мы идем общим путем. В течение десяти лет Евросоюз поддерживает реализацию Стратегии развития сельского хозяйства и сельских районов Грузии посредством Европейской программы соседства в области сельского хозяйства и развития сельских районов. Это флагман помощи Евросоюза Грузии», — заявил посол ЕС.





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