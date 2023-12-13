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Делегация посольства США с послом Робин Данниган находилась на линии оккупации
13.12.2023 14:01
Делегация посольства США вместе с послом Робин Данниган находилась на линии оккупации. Об этом сообщает Миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии.
«Вчера мы принимали делегацию посольства США в Грузии под руководством посла Данниган во время патрулирования в Твауреби, Одзиси и Горака. Наши наблюдатели предоставили делегации информацию о последних действиях по «бордеризации» и влиянии ограничений на передвижение на население, пострадавшее от конфликта», — говорится в заявлении Миссии наблюдателей ЕС.
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