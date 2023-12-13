

В Грузии вновь заявили о необходимости принять закон об «иноагентах»

13.12.2023 14:31





В грузинской партии «Сила Народа» вновь заявили о необходимости создать аналог закона «О регистрации иностранных агентов».



Таким образом члены парламентского большинства, формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», прокомментировали решение Еврокомиссии, утвердившей проект европейской директивы под названием «Пакет защиты демократии».



«Нам срочно необходима комплексная проверка финансов НПО, прежде чем они будут включены в реестр прозрачности; необходимо, чтобы политики и лоббисты из третьих стран прошли регистрацию; необходимо установить правила, которые не позволят непрозрачным НПО обманывать институты и восстанавливать доверие людей; необходимо создать аналог (американского) "закона о регистрации иностранных агентов"», – сказал Дмитрий Хундадзе.



Депутат Созар Субари, комментируя заявление Хундадзе, сказал, что повторно вносить законопроект об «иноагентах» партия «Сила народа» не планирует, но считает, что это необходимо для Грузии.



«Европейская комиссия представила «Пакет защиты демократии», в который входит именно этот закон, который даже имеет грузинское название. Это закон о прозрачности агентов, и цели совпадают с теми, которые были у нас. Европейский Союз считает, что они должны иметь информацию об иностранном влиянии, когда НПО или любая сила на территории Европейского Союза финансируется за счет денег, не принадлежащих ЕС. Цель состоит в том, чтобы защитить демократию – это именно то, о чем мы говорили», – сказал Субари.



Прокомментировал ситуацию и член парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе.



«Ажиотаж, созданный в связи с инициированным (в Грузии) в марте этого года законопроектом, был, конечно, не только преувеличен, но искусственно создан от начала и до конца. Реальность такова. Поэтому, возможно, общество должно сделать правильные выводы. Доказательством тому, что ситуация в марте этого года не была драматичной, является обсуждение и принятие подобных инициатив в Европе», – сказал Михаил Сарджвеладзе.







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