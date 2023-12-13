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Вашадзе: Лидерам «Грузинской мечты» следует вырезать языки и дезинформации закончится
13.12.2023 14:32
С чьей дезинформацией будет бороться «Грузинская мечта»? - Лидерам «Грузинской мечты» следует вырезать языки и дезинформация закончится, - заявил журналистам председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, говоря о рекомендации бороться с дезинформацией.
По его словам, «полноправное членство в Евросоюзе и «Грузинская мечта» несовместимы».
«Есть прямые призывы: «Проведите реформы», «Ведите страну вперед», «Боритесь с дезинформацией». С чьей дезинформацией будет бороться «Грузинская мечта»? Лидерам «Грузинской мечты» следует вырезать языки и дезинформация закончится. Поэтому реально ситуация в связи с окончательным решением [по статусу] очень сложная. Но я все же надеюсь, что будет консенсус, однако полноправное членство в ЕС и «Грузинская мечта» несовместимы. Всем нужно понять – меняем власть, проводим все реформы и в ускоренном порядке становимся членом Евросоюза.
Еще раз повторю о дезинформации, Кобахидзе, Каладзе, Гарибашвили – это главные дезинформаторы, которые говорят о Евросоюзе, что это мышеловка, и еще тысячу глупостей. Ведь Кобахидзе произнес: «Если мы начнем войну, дадут нам статус кандидата?», - сказал Георгий Вашадзе.
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