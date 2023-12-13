

Совет ЕС опубликовал заключение о расширении Евросоюза

13.12.2023 14:33





В опубликованном заключении Совет министров принимает во внимание рекомендации Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года и подтверждает свою приверженность перспективе вступления Западных Балкан, Украины, Молдовы и Грузии в Евросоюз. В заключении говорится, что расширение является геостратегической инвестицией в мир, безопасность, стабильность и процветание.



Совет Евросоюза призывает Грузию продемонстрировать четкую приверженность ценностям ЕС, продолжить прогресс реформ и выполнить условия, поставленные комиссией, инклюзивным, значимым и необратимым образом, чтобы продолжать двигаться к будущему членству в Европейском Союзе.



Что касается некоторых оснований для расширения, Совет признает общий прогресс Грузии в сфере государственного управления, государственных закупок и экономических реформ. Совет министров приветствует готовность Грузии выполнить свои членские обязательства.



«Совет призывает всех политических игроков Грузии проявить конструктивное сотрудничество и диалог, преодолеть поляризацию и воздерживаться от таких действий, которые могут еще больше углубить политическую напряженность. Совет подчеркивает, что Грузия взяла на себя обязательство обеспечить свободу действий гражданского общества и участие в процессе разработки политики», - говорится в заключении.



Совет призывает Грузию предпринять важные шаги в борьбе с дезинформацией и манипулированием иностранной информацией, направленной против Европейского союза и его ценностей.



Совет подчеркивает важность системного подхода к расследованию дел о коррупции и организованной преступности, а также осуществления мер по деолигархизации.



Что касается избирательной реформы, Совет напоминает, что прочные рамки, соответствующие европейским и международным стандартам, имеет жизненно важное значение для укрепления демократии. Совет призывает Грузию обеспечить свободный, справедливый и конкурентный избирательный процесс, особенно в 2024 году.



Совет повторяет, что Грузия должна обеспечить полное уважение фундаментальных прав. Среди них свобода СМИ, плюрализм, свобода мнений, собраний и выражения. Кроме того, ЛГБТ-лица должны быть защищены от запугивания, насилия и дискриминации.



Совет еще раз подтверждает поддержку Евросоюзом суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии. Совет подчеркивает ожидание того, что Грузия значительно повысит соответствие с общими позициями ЕС по внешней политике и безопасности. Совет призывает Грузию продолжать сотрудничество в рамках ограничительных действий Евросоюза, в том числе в случае мер против России и Беларуси, чтобы они не были обойдены.





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