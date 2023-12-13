

Папуашвили: Население Грузии ожидает, что решение будет справедливым

13.12.2023 14:34





«Мы давно слышим, что решение будет принято на основании заслуг, заслуги очевидны, теперь необходимо решение, нет оснований принимать какое-либо другое решение», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, Грузия заслуживает статуса страны-кандидата в Евросоюз.



«Внутренняя дискуссия, которая существует между разными странами Евросоюза, не представляет собой никакого барьера для принятия решения в отношении Грузии на основании заслуг, а не назло друг другу, что кто-то что-то не поддерживает и из-за этого другие не поддерживают предоставление Грузии статуса кандидата. Население Грузии ожидает этого, что решение будет справедливым и что несправедливость, случившаяся в прошлом году, не повторится», — заявил Папуашвили.





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