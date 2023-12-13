Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Папуашвили: Население Грузии ожидает, что решение будет справедливым


13.12.2023   14:34


«Мы давно слышим, что решение будет принято на основании заслуг, заслуги очевидны, теперь необходимо решение, нет оснований принимать какое-либо другое решение», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, Грузия заслуживает статуса страны-кандидата в Евросоюз.

«Внутренняя дискуссия, которая существует между разными странами Евросоюза, не представляет собой никакого барьера для принятия решения в отношении Грузии на основании заслуг, а не назло друг другу, что кто-то что-то не поддерживает и из-за этого другие не поддерживают предоставление Грузии статуса кандидата. Население Грузии ожидает этого, что решение будет справедливым и что несправедливость, случившаяся в прошлом году, не повторится», — заявил Папуашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна