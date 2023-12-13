

Нугзар Циклаури покидает «Национальное движение»

13.12.2023 14:34





О своем уходе из оппозиционного «Национального движения, в эфире телекомпании Palitranews один из, уже бывших, лидеров партии Нугзар Циклаури. Причина – олигархическое правление, действующее в «Нацдвижении» так же ка и в «Грузинской мечте»:



«Я думаю, что история, связанная с «Национальным движением», уже закончилась. Очень грустно, что мне приходится это говорить, но нынешнее руководство «Единого национального движения» отвергло свою историю, свои традиции. Я думаю, что партия подорвала собственный фундамент, на который всегда опиралась… Поэтому моя политическая жизнь больше не связана с «Единым национальным движением».



В течение 9 месяцев я изо всех сил старался не обесценивать ценности и демократические ценности, связанные с «Национальным движением»… Те люди, которые сейчас находятся в руководстве «Национального движения», не поняли той политической ответственности и обязательств, которые на них возложены. Эти люди не могут ответить на вызовы времени. Полный роспуск политсовета и руководящих структур указывает на то, что такая политическая сила в случае успеха также распустит парламент или другие демократические институты.



Мы попробовали все, чтобы руководство образумилось. К сожалению, принципы не были для них главными и оказались краткосрочными целями».



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





