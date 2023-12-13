

Президент Грузии: Мой план – довести мандат до конца

13.12.2023 14:35





Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообщалась с журналистом «Радио Свобода» Реем Фурлонгом о том, планирует ли она принять участие в предстоящих парламентских выборах.



«Сейчас я президент и мой мандат завершается после парламентских выборов, а новый парламент изберет нового президента, поскольку, согласно нашей Конституции – это был последний случай, когда президента избирал народ. Мой план, если это можно назвать планом, довести мандат до конца и исполнить свою роль. Президент должен попытаться добиться консенсуса в стране, которая глубоко поляризована. Конечно, это не легкая задача в год выборов, которые, вероятно, станут причиной еще большего напряжения ситуации. Еще более важна поддержка тех политических сил, которые пытаются выполнить девять рекомендаций», — заявила Саломе Зурабишвили.



Впрочем, всё будет зависеть от того, как будет продвигаться Грузия на пути выполнения рекомендаций Еврокомиссии, продолжает президент:



«Оставшееся время до выборов мы должны использовать для того, чтобы показать, что мы исполняем тот «аванс», который выдали Грузии… если я увижу, что для исполнения этих задач потребуется иной формат, то, посмотрим».



На уточняющий вопрос, означает ли это, что ради успеха Грузии на европейском пути она может рассмотреть возможность создания партии и принятия участия в выборах, Зурабишвили ответила: «Если на кону стоит европейское будущее Грузии, я бы рассмотрела что угодно», — цитирует президента «Эхо Кавказа».



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Источник: СОВА

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