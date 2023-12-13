

Слоган столицы – «Тбилиси – европейский город»

13.12.2023 14:36





В столице выбран слоган на 2024 год — «Тбилиси – европейский город», сообщил на заседании городского правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе:



««Тбилиси-европейский город» — под таким лозунгом с 15 декабря в нашей прекрасной столице начнутся новогодние дни. В 20:00 ждем всех вас на проспекте Руставели, перед зданием парламента. У всех нас будет возможность зажечь главную елку страны и вместе загадать желания. Приходите с детьми и внуками, вас ждет приятный вечер».



Ну а с 16 декабря в городе откроется «Новогодняя деревня» на площади Орбелиани и в саду родного языка.



«Детей здесь встретят дом Санты, мастерская эльфов и аттракционы. В этот же период в «Новогодней деревне» будут организованы гастрономический рынок, предпринимательский рынок, «Бар горячих напитков», «Рождественский базар», мастер-классы и театр», — сказал Каха Каладзе.



Между тем, на заседании правительства мэр коснулся и темы городского бюджета на будущий год, он увеличится до 1 миллиарда 763 миллиона 354 тысяч лари, сообщил Каладзе. При этом 31% от общего бюджета будет потрачен на инфраструктуру.



«Вы знаете, что у нас есть много важных социальных программ и проектов, у нас также есть много программ в направлении здравоохранения, и чуть позже мы предоставим общественности подробную информацию обо всем этом», — сказал Каладзе.



В направлении социальной помощи и здравоохранения планируется осуществить программы на 507 миллионов 632 тысячи лари.



Источник: СОВА

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