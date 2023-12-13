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Зурабишвили: Россия воспользуется отрицательным ответом на предоставление Грузии статуса кандидата
13.12.2023 15:16
По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, «Россия воспользуется отрицательным ответом на предоставление Грузии статуса кандидата, посчитает Грузию серой зоной и будет использовать это для пропаганды».
Об этом Зурабишвили заявила в интервью пражскому отделению "Радио Свобода" во время своего визита в Чехию.
На вопрос том, каковы будут последствия отрицательного решения Европейского совета по предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС, Саломе Зурабишвили ответила: «Очень плохие».
«Очень плохие. Без каких-либо вопросов. Это вызовет большое разочарование у общественности, особенно после рекомендации Еврокомиссии. Думаю, теперь все уверены, что ответ обязательно будет положительным. Но я думаю, что ничего нельзя считать завершенным, пока это не будет сделано», - заявила Саломе Зурабишвили.
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