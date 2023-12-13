

Кобахидзе: Спекулятивны заявления, что позиция Венгрии может помешать вопросу Грузии

13.12.2023 15:16





Любые заявления о том, что позиция Венгрии в отношении Украины будет препятствовать предоставлению Грузии статуса кандидата, являются спекулятивными. В прошлом году разделили, почему же в этом году Грузию обязательно поместят в одну корзину с Украиной и другими странами? Разумеется, это не так, - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами.



По его словам, правящая команда ожидает, что Евросоюз и Венгрия договорятся друг с другом.



Вместе с тем, председатель «Грузинской мечты» заявляет, что он выступает за обнародование плана действий по выполнению рекомендаций.



«Может требованием Еврокомиссии было не обнародовать, пока продолжаются консультации, я не могу сказать, но факт в том, что документ официально утвержден правительственной комиссией. Я за то, чтобы документ был обнародован как можно скорее, тут нечего скрывать. Это простой документ, где прописаны действия, ответственные лица и сроки», - заячвил Кобахидзе.





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