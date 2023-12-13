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Лоуренс Бун: Мы поддерживаем рекомендации Комиссии относительно Украины и Молдовы, а также статус кандидата для Грузии


13.12.2023   15:18


«Мы поддерживаем рекомендации Комиссии относительно Украины и Молдовы, а также статуса кандидата для Грузии», — заявила государственный министр Франции по европейским делам Лоуренс Бун.

По ее словам, расширение Евросоюза посылает России сильный сигнал.

«Расширение – это прежде всего безопасность и стабильность континента. Это посылает России очень сильный сигнал о том, что то, что произошло в 2008 или 2014 году, не должно повториться… Поскольку мы говорим о расширении, мы поддерживаем рекомендации Комиссии по Украине и Молдове. Украина и Молдова приложили большие усилия и достигли большого прогресса. Мы также поддерживаем статус кандидата для Грузии», — заявила Лоуренс Бун.


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