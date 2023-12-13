|
|
|
Лоуренс Бун: Мы поддерживаем рекомендации Комиссии относительно Украины и Молдовы, а также статус кандидата для Грузии
13.12.2023 15:18
«Мы поддерживаем рекомендации Комиссии относительно Украины и Молдовы, а также статуса кандидата для Грузии», — заявила государственный министр Франции по европейским делам Лоуренс Бун.
По ее словам, расширение Евросоюза посылает России сильный сигнал.
«Расширение – это прежде всего безопасность и стабильность континента. Это посылает России очень сильный сигнал о том, что то, что произошло в 2008 или 2014 году, не должно повториться… Поскольку мы говорим о расширении, мы поддерживаем рекомендации Комиссии по Украине и Молдове. Украина и Молдова приложили большие усилия и достигли большого прогресса. Мы также поддерживаем статус кандидата для Грузии», — заявила Лоуренс Бун.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна