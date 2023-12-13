

Григол Лилуашвили встретился с сопредседателем Женевских международных дискуссий Виорелом Мошану

13.12.2023 15:19





Глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили встретился со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе, сопредседателем Женевских международных дискуссий Виорелом Мошану.



Согласно информации, распространенной СГБ, стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации, а также проблемы в сфере безопасности.



«Разговор коснулся темы убийства граждан Грузии российскими оккупационными войсками. Особое внимание было уделено вопросу безоговорочного освобождения граждан Грузии, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях. Также было обращено внимание на незаконный процесс т.н. бордеризации.



Подчеркнуты усилия Виорела Мошану и в целом сопредседателей Женевских международных дискуссий по активному включению в текущие процессы в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе.



Также была отмечена особая роль Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС) в контексте обеспечения стабильности вдоль линии оккупации. Было обращено внимание на острую необходимость неограниченного доступа к оккупированным территориям миссии, как это предусмотрено мандатом.



Подчеркнута необходимость эффективного использования и укрепления потенциала существующих форматов переговоров, в частности, Женевских международных дискуссий и заседаний механизма предотвращения и реагирования на инциденты», — отмечается в информации СГБ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





