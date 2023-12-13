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«Мечту» будет консультировать политтехнолог специализирующийся на «черном пиаре»
13.12.2023 15:19
«Грузинская мечта» подписала контракт с израильскими политтехнологами Моше Клюгхафтом и Мири Микаэлем. Они будут стратегическими советниками партии перед парламентскими выборами 2024 года.
«Клюгхафт и Микаэль — основатели ACT NEWS. Моше Клюгхафт — международный стратегический советник и руководитель избирательных кампаний политических лидеров и политических партий по всему миру. Он работал с премьер-министром Нетаньяху и премьер-министром Беннетом в Израиле, а также с канцлером Австрии, премьер-министром Греции, премьер-министром Словакии и другими. Клюгхафт руководил избирательной кампанией Саломе Зурабишвили во втором туре в 2018 году, когда она победила на президентских выборах, а также руководил успешной кампанией Социал-демократической партии на выборах 2016 года в Румынии», – заявили в «Грузинской мечте».
Сам Моше Клюгхафт заявляет, что рад вернуться в Грузию, которая по его словам, «сохраняет мир в те дни, когда мир находится в состоянии войны».
В части оппозиции же заявляют, что имя Клюгхафт напрямую связано с насилием:
«Моше – технолог, специализирующийся на «очернении», и играет определенную роль в цепочке правительственных предвыборных кампаний. Он «очерняет» оппонента и именно к этому оппоненту привлекает внимание жестокие группировки. Возвращение Моше напрямую связано с физическим насилием. Использование таких людей, как он, призвано показать, что у людей нет способности мыслить критически», — заявил лидер «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе.
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