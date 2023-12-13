

В Грузии создана платформа для содействия реализации мирной политики

13.12.2023 15:29





Неправительственный сектор распространяет декларацию о создании «Гражданской платформы для Мира». В документе, под которым подписались 35 НПО говорится о важности содействия позитивной трансформации конфликтов, углублению диалога, восстановлению доверия между сторонами конфликтов, а также распространению и актуализации идеи мирного разрешения конфликтов в общественном дискурсе.



«Нашу особую обеспокоенность вызывает недостаток динамики и прогресса в мирных переговорах на политическом уровне, с чем связано снижение общественного, медийного и международного интереса к конфликтам в нашем регионе. Трансформация конфликтов и мирный процесс требуют большего внимания и активных действий со стороны гражданского общества, средств массовой информации, государства и других акторов».



Подписанты говорят о необходимости обновления мирной политики Грузии, что внесет существенный вклад в улучшение переговорного климата и гуманитарно-правового положения населения, пострадавшего от конфликтов, включая беспрепятственный доступ к средствам к существованию, качественное образование, медицинское обслуживание, свободу передвижения и другие аспекты основных прав.



«Исходя из сказанного, мы создали «Гражданскую платформу для Мира». Цель Платформы – содействие реализации мирной политики Грузии, повышение вовлеченности и влияния гражданского общества на трансформацию конфликтов и мирный процесс».



В задачи платформы входит:



Продвижение идеи мира в публичном пространстве, как основы для построения безопасного, справедливого, равноправного и демократического общества, усиление демократических и инклюзивных подходов в мирном процессе и повышение осведомленности общественности о нём, углубление диалога, сотрудничества и восстановление доверия с абхазским и осетинским обществами, улучшение гуманитарного и правового положения всех групп населения, пострадавших от конфликтов, включая внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих вдоль административной границы, а также жителей Гальского и Ахалгорского районов, своевременное реагирование на угрозы российской аннексии; Приоретизация трансформации конфликтов в процессе европейской интеграции и справедливое распределение благ, получаемых от этого процесса, среди всех групп населения, пострадавших от конфликтов.



«Платформа мобилизует усилия гражданского общества в мирном процессе, в том числе путем планирования и осуществления совместных инициатив; обеспечения надлежащего реагирования в важных и критических для общества ситуациях; а также путем мониторинга и адвокатирования на местном и международном уровнях. Платформа намерена активно сотрудничать с государственными институтами, Европейским Союзом и другими международными партнерами, а также с различными политическими и общественными акторами, играющими важную роль в мирном процессе, в том числе в процессе восстановления доверия», — говорится в документе.



Декларацию подписали:



Ассоциация «Имеди»

Ассоциация женщин-ВПЛ «Согласие»

Ассоциация производителей чая Грузии

Ассоциация реформ Грузии

Благотворительный гуманитарный центр «Абхазия»

Грузинский комитет Хельсинкской гражданской ассамблеи

Движение «Для Абхазии»

Женский информационный центр

Женский фонд «Сухуми»

Институт изучения демократии

Институт мира для прогресса

Институт по изучению национализма и конфликтов

Кавказская мозаика

Кавказский институт мира, демократии и развития

Коалиция «За права ВПЛ»

Марина Пагава, «Кавказский Диалог»

Международный центр по исследованию конфликтов и переговоров

Мирный и деловой Кавказ

Молодежная миротворческая сеть «16 элемент»

Натия Чанкветадзе

Научно-интеллектуальный клуб «Диалог поколений»

Паата Закареишвили

Русудан Маршания

Союз педагогов «Образование и Вселенная»

Студия Ре

Фонд женщин-предпринимателей

Фонд им. Левана Микеладзе

Центр культурных взаимосвязей — Кавказский дом

Центр мира и гражданского развития

Центр по правам человека

Центр развития мира

Центр Социальной справедливости

Центр стратегического анализа Грузии

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Источник: СОВА

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