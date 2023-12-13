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Премьер-министр Словакии: Украина абсолютно не готова к началу переговоров о вступлении в ЕС
13.12.2023 16:53
Украина абсолютно не готова к началу переговоров о вступлении в ЕС, но Братислава не будет блокировать это решение на саммите лидеров Евросоюза, - заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.
Фицо сказал, что считает Украину "абсолютно неготовой" к открытию переговоров, но не будет блокировать такое решение на саммите 14-15 декабря.
"Мы не будем препятствовать решению Европейского совета о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина абсолютно не готова к началу переговоров", – заявил Роберт Фицо.
Ранее министр иностранных дел Юрай Бланар также заявил, что Братислава готова поддержать решение об открытии переговоров.
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