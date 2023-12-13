

Европарламент одобрил резолюцию, призывающую Совет ЕС предоставить Грузии статус кандидата

13.12.2023 18:15





Европейский парламент одобрил резолюцию, призывающую Совет Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата. Кроме того, Европарламент призывает Совет Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины, Молдовы и Боснии и Герцеговины.



Резолюцию поддержали 468 депутатов Европарламента, против — 99, воздержались — 58.



В резолюции о политике расширения отмечается, что расширение ЕС является одним из самых мощных геополитических инструментов в распоряжении ЕС и стратегическими инвестициями в мир и безопасность.



«Европейские парламентарии призывают Совет Евросоюза принять решение о начале переговоров о присоединении Украины и Республики Молдова на его заседании 14-15 декабря. В случае принятия каких-то шагов по реформе они заявляют, что необходимо начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной и предоставить Грузии статус кандидата», — говорится в заявлении Европарламента.



Депутаты Европарламента приветствуют интерес и политическую волю многих стран к вступлению в ЕС, а также приветствуют желание правительства Армении приблизиться к ЕС.



Депутаты Европарламента заявили, что ЕС должен установить четкие сроки для стран-кандидатов, чтобы завершить переговоры о вступлении в ЕС к концу этого десятилетия. Депутаты Европарламента отметили, что ускоренного пути к членству не будет и что кандидаты и потенциальные кандидаты должны будут соответствовать копенгагенским критериям.



В резолюции подчеркивается необходимость внутренних реформ ЕС параллельно с процессом расширения, чтобы повысить способность ЕС к эффективной интеграции новых членов.





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