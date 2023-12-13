

Зурабишвили: Если Грузии не будет предоставлен статус кандидата в члены ЕС, это «вызовет большое разочарование»

13.12.2023 18:23





По словам президента Саломе Зурабишвили, если Грузии не будет предоставлен статус кандидата в члены ЕС на саммите Евросоюза 14-15 декабря, это «вызовет большое разочарование» у грузинского народа, а «принесет большое удовлетворение» России.



Отвечая на вопрос журналиста «Радио Свобода» Рэйя Фурлонга, что будет, если Грузия не получит статус она ответила, что отказ будет «поражением для Грузии и победой для России». «Разочарование будет огромным», — отметила она.



«Мы все знаем, что разочарование – это то, что лучше всего могут использовать люди, которые манипулируют пропагандой, фейковыми новостями и всем подобным, и они начнут обвинять Европейский Союз в том, что он снова забыл Грузию, подвел Грузию… И все эти темы, конечно же, исходят из России и льют воду на российскую мельницу», — сказала Зурабишвили.



«Россия будет считать, что Грузия остается в серой зоне. И мы все знаем, опять же, что если Россия считает какую-либо страну находящейся в полностью серой зоне, она будет считать ее своей игрушкой», — говорит Зурабишвили.



Зурабишвили также спросили о его будущих политических шагах. Президент дала понять, что намерена до конца своего срока оставаться на посту президента. На вопрос, готова ли она принять участие в предстоящих в 20224 году выборах, Зурабишвили ответила: «Если на кону стоит европейское будущее Грузии, я бы рассмотрела что угодно».





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