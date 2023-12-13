

Вашадзе: Президент не должна освобождать пост для «Грузинской мечты» до парламентских выборов

13.12.2023 19:09





«Президент не должна освобождать пост для Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты» до парламентских выборов, чтобы они могли избрать другого президента на 5 лет», — заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По мнению Вашадзе, народ должен выбрать аполитичного президента того, кто получит мандат на парламентских выборах.



«Парламентские выборы проводятся для того, чтобы те, кому народ даст мандатам на парламентских выборах, выбрали уже аполитичного президента на следующий пятилетний срок. Если президент действительно хочет выполнять свою функцию, она должен постараться, чтобы предвыборная среда была более-менее здоровой. В этом я вижу роль президента. Остальное – другое дело», – заявил Георгий Вашадзе.





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