

Роман Гоциридзе: Бюджет на 2024 год - это растратный бюджет

13.12.2023 19:50





Бюджет на 2024 год, как и традиционно все бюджеты, представленные «Грузинской мечтой», характеризуется одним и тем же словом, это растратный бюджет, - заявил лидер «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе на пленарном заседании парламента Грузии, на котором министр финансов Лаша Хуцишвили представляет окончательную версию госбюджета страны на 2024 год.



По словам Гоциридзе, бюджет на 2024 год характеризуется неэффективными и нерациональными расходами.



«Бюджет 2024 года особо исключителен, поскольку это год выборов. Вложены такие расходы, возникшие в предыдущий избирательный период. Раздробленные средства будут использованы перед выборами, когда начнут что-то делать. Этот бюджет особенно отличается неэффективными и иррациональными расходами.



Бюрократические издержки растут. Кроме того, увеличивается число штатных и внештатных сотрудников. Внештатные сотрудники на самом деле – это партийный актив, спрятанный в бюджетных структурах «Грузинской мечты». Во время выборов они выступят координаторами и сторонниками «Грузинской мечты», - заявил Гоциридзе.





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